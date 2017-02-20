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Bingöl'de 1.5 ton gübre ve 500 kilo patlayıcı ele geçti

BİNGÖL, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Bingöl kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği oparasyonda, bombalı araç saldırsında kullanabileceği değerlendirilen 1.5 ton Amonyum nitrat gübre, 500 kilo gübre ile hazırlanmış...

Bingöl'de 1.5 ton gübre ve 500 kilo patlayıcı ele geçti

BİNGÖL, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Bingöl kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği oparasyonda, bombalı araç saldırsında kullanabileceği değerlendirilen 1.5 ton Amonyum nitrat gübre, 500 kilo gübre ile hazırlanmış patlayıcı madde ve 1 Zagros silahı ele geçirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 19 Şubat'ta merkeze bağlı Oğludere Köyü kırsalında yapılan 'Şehit Güvenlik Korucusu Hasan Kızılboğa-10' operasyonunda örgüte ait önemli miktarda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:
"Operasyonda PKK/KCK terör örgütüne ait, 1 Zagros silahı, 1000 adet 12.7 mm Zagros silahına ait mühimmat, 1000 adet 7.62 mm Bixi mühimmatı, 500 adet 5.56 mm mühimmat, En az 4 bombalı araç saldırısında kullanılabilecek 1.5 ton amonyum nitrat gübre ve 500 Kg amonyum nitrat gübre ile hazırlanmış patlayıcı madde, bomba yapımında kullanılmak üzere 600 metre kablo, Bombalı eylemlerde kullanılabilecek 3 tüp, 30 Lt. mazot ile çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi."
Valilik açıklamasında ayrıca Bingöl'de çeşitli tarihlerde PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda tespit edilen 6 mevzi, 30 sığınak, 1 deponun da imha edildiği bildirildi.
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