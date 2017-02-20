Bingöl'de 1.5 ton gübre ve 500 kilo patlayıcı ele geçti

BİNGÖL, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Bingöl kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği oparasyonda, bombalı araç saldırsında kullanabileceği değerlendirilen 1.5 ton Amonyum nitrat gübre, 500 kilo gübre ile hazırlanmış patlayıcı madde ve 1 Zagros silahı ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 19 Şubat'ta merkeze bağlı Oğludere Köyü kırsalında yapılan 'Şehit Güvenlik Korucusu Hasan Kızılboğa-10' operasyonunda örgüte ait önemli miktarda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Operasyonda PKK/KCK terör örgütüne ait, 1 Zagros silahı, 1000 adet 12.7 mm Zagros silahına ait mühimmat, 1000 adet 7.62 mm Bixi mühimmatı, 500 adet 5.56 mm mühimmat, En az 4 bombalı araç saldırısında kullanılabilecek 1.5 ton amonyum nitrat gübre ve 500 Kg amonyum nitrat gübre ile hazırlanmış patlayıcı madde, bomba yapımında kullanılmak üzere 600 metre kablo, Bombalı eylemlerde kullanılabilecek 3 tüp, 30 Lt. mazot ile çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi."

Valilik açıklamasında ayrıca Bingöl'de çeşitli tarihlerde PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda tespit edilen 6 mevzi, 30 sığınak, 1 deponun da imha edildiği bildirildi.

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