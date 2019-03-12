Bingöl'de 109 kaçak yakalandı

BİNGÖL'de yasadışı yollardan yurda giriş yapan 109 kaçak yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 86'sı Afganistan, 23'ü Pakistan uyruklu 109 kaçak yakalandı. Kaçakların yurda girişi için organizatörlük yaptıkları tespit edilen 4 kişi gözaltına alınırken, 2 araca da el konuldu.

