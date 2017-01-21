Binbaşı kimliğiyle dolandırıcılık yaparken yakalanıp, tutuklandı

Cem ULUCAN/AYDIN, () - ADNAN Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) binbaşı rütbeli askeri ünifarmoyla kendisini istihbaratçı olarak tanıtıp öğretim üyelerini dolandırmaya çalıştığı iddia edilen M.D., Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde gözaltına alınıp, tututklandı.

Dün akşam saatlerinde Nazilli İlçesi İsabeyli Mahallesi'ndeki ADÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne askeri üniformayla gelip kendisini binbaşı M.T.K. olarak tanıtan kişinin harektlerinden şüphelenen görevliler, durumu jandarmaya bildirdi. Gelen jandarma ekipleririne kendisinin istihbaratçı olduğunu söyleyen kişinin gerçek isminin M.D. olduğu ve dolandırılıcık yaptığı belirlenince gözaltına alındı. Yapılan araştırmada ADÜ Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi S.Ö.'yü dolandırmaya çalıştığı tespit edildi.

M.D.'nin otomobilinde yapılan aramada ise, 1 kuru sıkı tabanca, 1 koltuk altı tabanca kılıfı, 1 M.T.K. yazılı askeri isimlik, 1 fotoğraf makinesi, 1 hafıza kartı, 1 Anayasa kitabı, 1 pos cihazı, 2 bıçak, 1 DVD yazıcı, 1 internet cihazı, 3 flash bellek, 1 SD kart okuyucu, 2 sim kart, 7 cep telefonu, 1 Cumhuriyet Başsavcılığının Denetimli Serbestlik Müdürlüğü denetimli serbestlik kağıdı, 1 S.Ö. adına kimlik fotokopisi, 1 M.T.K. adına düzenlenmiş sürücü belgesi yerine geçen geçici belge, 5 Ş.Y. adına tapu fotokopisi ve 2 kartvizit, 15 kredi kartı ve 1 yüzük ele geçirildi.

M.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

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