Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AK Parti İstanbul il başkanlığına lav silahıyla saldırı
AK Parti il başkanlığına lav...
Hüsnü Mahalli tahliyesinden sonra konuştu
Hüsnü Mahalli tahliyesinden sonra konuştu
El Bab'da DEAŞ saldırısı: 5 şehit, 9 yaralı
IŞİD Bomba yüklü araçla saldırdı:...
İTÜ'de "FETÖ" operasyonu: 37 gözaltı kararı
İTÜ'de "FETÖ" operasyonu : 37...

Binbaşı kimliğiyle dolandırıcılık yaparken yakalanıp, tutuklandı

Cem ULUCAN/AYDIN, () - ADNAN Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) binbaşı rütbeli askeri ünifarmoyla kendisini istihbaratçı olarak tanıtıp öğretim üyelerini dolandırmaya çalıştığı iddia edilen M.D., Aydın'ın Nazilli...

Binbaşı kimliğiyle dolandırıcılık yaparken yakalanıp, tutuklandı

Cem ULUCAN/AYDIN, () - ADNAN Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) binbaşı rütbeli askeri ünifarmoyla kendisini istihbaratçı olarak tanıtıp öğretim üyelerini dolandırmaya çalıştığı iddia edilen M.D., Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde gözaltına alınıp, tututklandı.
Dün akşam saatlerinde Nazilli İlçesi İsabeyli Mahallesi'ndeki ADÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne askeri üniformayla gelip kendisini binbaşı M.T.K. olarak tanıtan kişinin harektlerinden şüphelenen görevliler, durumu jandarmaya bildirdi. Gelen jandarma ekipleririne kendisinin istihbaratçı olduğunu söyleyen kişinin gerçek isminin M.D. olduğu ve dolandırılıcık yaptığı belirlenince gözaltına alındı. Yapılan araştırmada ADÜ Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi S.Ö.'yü dolandırmaya çalıştığı tespit edildi.
M.D.'nin otomobilinde yapılan aramada ise, 1 kuru sıkı tabanca, 1 koltuk altı tabanca kılıfı, 1 M.T.K. yazılı askeri isimlik, 1 fotoğraf makinesi, 1 hafıza kartı, 1 Anayasa kitabı, 1 pos cihazı, 2 bıçak, 1 DVD yazıcı, 1 internet cihazı, 3 flash bellek, 1 SD kart okuyucu, 2 sim kart, 7 cep telefonu, 1 Cumhuriyet Başsavcılığının Denetimli Serbestlik Müdürlüğü denetimli serbestlik kağıdı, 1 S.Ö. adına kimlik fotokopisi, 1 M.T.K. adına düzenlenmiş sürücü belgesi yerine geçen geçici belge, 5 Ş.Y. adına tapu fotokopisi ve 2 kartvizit, 15 kredi kartı ve 1 yüzük ele geçirildi.
M.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55