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Binadan kopan beton parçası otomobilin üzerine düştü

SİVAS'ta 6 katlı apartmanın en üst katından kopan beton parçası, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olay sırasında kaldırımda yürüyen ve rahatsızlığı bulunan Altun K. (62) ise panik atak krizi geçirdi. Olay saat 17.30 sıralarında...

Binadan kopan beton parçası otomobilin üzerine düştü
SİVAS'ta 6 katlı apartmanın en üst katından kopan beton parçası, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olay sırasında kaldırımda yürüyen ve rahatsızlığı bulunan Altun K. (62) ise panik atak krizi geçirdi.
Olay saat 17.30 sıralarında Mehmetpaşa Mahallesi, Saraybosna Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki 6 katlı apartmanın en üst katından kopan beton sıva parçası, binanın önünde park halinde olan Çetin Çakmak'a ait 58 AAF 382 plakalı otomobilin üzerine düştü. Otomobilde hasar oluşurken, içerisinde kimsenin olmaması olası bir can kaybı ve yaralanmayı önledi. Beton parçasının düştüğü sırada kaldırımdan geçen ve panik atak rahatsızlığı bulunan Altun K., rahatsızlanınca çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. 

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