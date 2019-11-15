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Binadan düştü denilen Talha'nın, minibüsün altında kaldığı belirlendi (2)
TOPRAĞA VERİLDİ Talha Gökçe'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Minik Talha için Alibaba Mahallesi Hacı Hasan Camisi'nde öğle namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Cenazeye minik Talha'nın yakınları...
GÜVENLİK 15.11.2019, 13:42
TOPRAĞA VERİLDİ
Talha Gökçe'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Minik Talha için Alibaba Mahallesi Hacı Hasan Camisi'nde öğle namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Cenazeye minik Talha'nın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından minik Talha'nın büyük tabut içerisine konulan cenazesi Yukarı Tekke Çocuk Mezarlığına defnedildi.
Yaşanan olay sonrası gözaltına alınan minibüs şoförü M.G.'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Minik Talha'nın ailesinin, olayın bir kaza sonucu yaşandığını belirttikleri ve M.G.'den şikayetçi olmadıkları öğrenildi.
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