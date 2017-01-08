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Bina yıkımında kepçe operatörü enkaz altında kaldı

MALATYA'da 5 katlı binanın yıkım çalışmaları esnasında meydana gelen çökme sonucu enkaz altında kalan kepçe operatörü yaralandı. Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın yıkımı sırasında 2’inci katta bulunan...

Bina yıkımında kepçe operatörü enkaz altında kaldı
MALATYA'da 5 katlı binanın yıkım çalışmaları esnasında meydana gelen çökme sonucu enkaz altında kalan kepçe operatörü yaralandı.
Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın yıkımı sırasında 2’inci katta bulunan kolonların kırılması sonucu çökme meydana geldi. Bu sırada enkazların üzerine devrildiği kepçe yan yatarak devrildi. Olayda yıkımı gerçekleştiren kepçe operatörü  Yakup Aladağ enkaz yığının altında kaldı.
1 SAAT SONRA ÇIKARILDI
Çevredekilerin durumu 112 sağlık ekiplerine ve itfaiyeye bildirmesiyle bölgeye hemen bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışması sonucu kepçe operatörü Yakup Aladağ çöken bina enkazı altından çıkarıldı. Ayağına demir çubuk batarak yaralanan Aladağ, ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırdı. Enkaz altındaki kepçe ise vinç yardımıyla çıkarttı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
KOLON PATLADI, KEPÇE DEVRİLDİ
Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, eski bir binanın yıkılması için kepçe ile yapılan çalışma neticesinde 2’inci katta alttaki kolonların patlaması sonucu kepçenin yan devrildiğini belirterek, "Yakup Aladağ ismindeki kepçe operatörü altında kalmıştı, yaralıyı AFAT ekipleri ile birlikte itfaiye ekiplerimizin yaptığı çalışmayla kurtardık"
ÇIĞLIKLARINI DUYDUK
Olayı gören vatandaşlardan Abdulkadir Özkaraman ise  bina yıkımı sırasında birtakım tehlikeler yaşandığını öne sürerek, "Önlem alınmamıştı. Akşama doğru 16.30 sıralarında buradan geçiyordum, kepçe operatörü biraz zorlayınca, kolon borusu patlamış ve kepçe o anda ters döndü. Çığlıklarını duyduk’’ dedi.
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