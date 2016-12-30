Bilgisayar kasasından esrar çıktı

Fatih TURAN/TRABZON, () - TRABZON’da yol kontrolü sırasında durdurulan otomobilde uyuşturucu bulunması üzerine aracın sürücüsü 34 yaşındaki Ali. K.G.’nin günlük kiraladığı evde arama yapıldı. Evde 4 bilgisayar kasasına gizlenmiş 4 kilo 383 gram kubar esrar ele geçirildi. Ali K.G. ile evde bulunan Muhittin Ş.T. gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalarda dün akşam saatlerinde yol kontrolünde bir otomobil durdurularak araçta arama yapıldı. Ali K.G. yönetimindeki 34 plakalı araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu maddeye rastlayan narkotik ekipleri, çalışmalarını genişleterek şüpheli şahsın kaldığı eve baskın düzenledi.

Ali K.G.'nin Pelitli Mahallesi’nde günlük kiraladığı evde narkotik köpeği ile yapılan aramada, 4 bilgisayar kasasına gizlenmiş 4 kilo 383 gram kubar esrar maddesi ve 9 milimetre çapında 10 mermi ele geçirildi. Olay sonrası evde bulunan Muhittin Ş.T. ile araç sürücüsü Ali K. G. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



FOTOĞRAF