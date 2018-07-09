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Bilgisayar kasaları ve fırının içinden kaçak sigara çıktı

BOLU’da, bir kargo firmasına ait kamyonda yapılan aramada, içleri boşaltılmış bilgisayar kasaları ve fırınların içine gizlenmiş 3 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ve 900 paket pipo tütünü ele geçirildi. Bolu Emniyet Müdürlüğü...

Bilgisayar kasaları ve fırının içinden kaçak sigara çıktı
BOLU’da, bir kargo firmasına ait kamyonda yapılan aramada, içleri boşaltılmış bilgisayar kasaları ve fırınların içine gizlenmiş 3 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ve 900 paket pipo tütünü ele geçirildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu'nun İstanbul yönü üzerinde yol uygulaması yaptı. Uygulamada, bir kargo firmasına ait kamyon durduruldu. Kamyonda narkotik köpeği 'Sezar' eşliğinde arama yapıldı. Aramalarda içi boşaltılmış bilgisayar kasaları ve fırınların içinden 3 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ve 900 paket pipo tütünü bulundu. Bulunan yasa dışı ürünlere el konulurken, kamyonda bulunan 2 kargo firması çalışanı gözaltına alındı.

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