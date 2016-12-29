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Bilgisayar hırsızlığı güvenli kamerasına yansıdı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN () - ADIYAMAN'da, 3 işyerine giren hırsızların bilgisayarı çalması, güvenlik kamerasına yansıdı. Kent merkezinde 3 işyerinden 3 bilgisayar çalınmasına yönelik polis tarafından soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri,...

Bilgisayar hırsızlığı güvenli kamerasına yansıdı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN () - ADIYAMAN'da, 3 işyerine giren hırsızların bilgisayarı çalması, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kent merkezinde 3 işyerinden 3 bilgisayar çalınmasına yönelik polis tarafından soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtları ve parmak izi incelemesinin ardından hırsızlığı yapan şüphelilerin A.Ç. ve O.Ç. olduğunu belirledi. Şüphelilerin kaldığı eve operasyon düzenleyen polis O.Ç.'yi, çalıntı bilgisayarlarla yakaladı. A.Ç.'nin halen arandığı hırsızlık olaylarıyla ilgili gözaltına alınan O.Ç. sorgulanmasının ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine götürüldü.
İki şüphelinin bir işyerinden hırsızlığı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; gece saatlerinde işyerine gelen 2 şüpheliden biri, etrafı gözetlerken diğeri kapıyı zorlayarak içeri giriyor. İçeri giren hırsız, yeleğine sardığı bilgisayarları kısa sürede çalarak, dışarıda kendisini bekleyen diğer şüpheli ile hızla işyerinden uzaklaşıyor. 

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