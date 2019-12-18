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Bilecik’te uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
BİLECİK’te, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 488 gram esrar ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. 3 kişi tutuklandı. Bilecik Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozüyük ilçesi Kızılpınar köyünde uyuşturucu satıldığı...
GÜVENLİK 18.12.2019, 15:55
BİLECİK’te, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 488 gram esrar ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. 3 kişi tutuklandı.
Bilecik Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozüyük ilçesi Kızılpınar köyünde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla şüphelilerin kullandığı araç durduruldu. Jandarma ekiplerince yapılan aramada 3 kilo 488 gram esrar, 2 tabanca, 17 tabanca fişeği, 2 ekmek bıçağı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler M.K., M.E. ve O.E. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.
Bilecik Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozüyük ilçesi Kızılpınar köyünde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla şüphelilerin kullandığı araç durduruldu. Jandarma ekiplerince yapılan aramada 3 kilo 488 gram esrar, 2 tabanca, 17 tabanca fişeği, 2 ekmek bıçağı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler M.K., M.E. ve O.E. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.
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