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Bilecik'te yaşlı çift evlerinde saldırıya uğradı: 1 ölü, 1 yaralı

BİLECİK'in Gülümbe Köyü'nde hirsizlik amacıyla girdiği sanılan kimliği belirsiz kişilerin saldırısına 74 yaşındaki Ömer Arı'yı yaşamını yitirdi, elleri arkadan bağlanan eşi 70 yaşındaki Ayşe Arı  ise yaralandı. Olay...

Bilecik'te yaşlı çift evlerinde saldırıya uğradı: 1 ölü, 1 yaralı
BİLECİK'in Gülümbe Köyü'nde hirsizlik amacıyla girdiği sanılan kimliği belirsiz kişilerin saldırısına 74 yaşındaki Ömer Arı'yı yaşamını yitirdi, elleri arkadan bağlanan eşi 70 yaşındaki Ayşe Arı  ise yaralandı.
Olay saat 23.00 sıralarında merkeze bağlı Gülümbe Köyü'nde meydana geldi. Ömer Arı ile eşi Ayşe Arı'nın oturduğu tek katlı bahçeli eve hırsızlık amacıyla girdikleri sanılan ve yüzlerinde maske olduğu belirtilen 2 kişi, yaşlı çifte saldırdı. Kafasına sert bir cisimle vurulan  Ömer Arı yaşamını yitirirken, elleri arkadan bağlanan Ayşe Arı da darp edildi. Arı'nın bağırıp komşularından yardım istemesi üzerine şüpheliler kaçtı.Aldığı darbelerle yaralanan Ayşe Arı ambulansla götürüldüğü Bilecik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Öldürülen Ömer Arı'nın cenazesi otopsi için Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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