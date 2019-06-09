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Bilecik'te orman yangını (2)

VALİ ŞENTÜRK: EKİPLER SEFERLER OLDU Bilecik Osmaneli karayolu üzerindeki ormanda çıkan yangın şiddetli rüzgar nedeniyle hala kontrol altına alınamadı. Yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olduğu belirtilen yangını söndürmek için tüm...

Bilecik'te orman yangını (2)

VALİ ŞENTÜRK: EKİPLER SEFERLER OLDU
Bilecik Osmaneli karayolu üzerindeki ormanda çıkan yangın şiddetli rüzgar nedeniyle hala kontrol altına alınamadı. Yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olduğu belirtilen yangını söndürmek için tüm ekipler çalışmalarını havadan ve karadan sürdürüyor. Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz ve Osmaneli Belediye Başkanı Münir Şahin yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Tüm ekiplerin yangını söndürmek için seferber olduğunu ifade eden Bilecik Valisi Şentürk, "Bütün ekiplerimizle seferber olmuş vaziyetteyiz. Bu mevsimde maalesef karşılaştığımız durumlar bunlar. Alana giriş zor ama kontrol edilebilecek bir bölge. Araçlarımızla alana gireceğiz ve söndüreceğiz inşallah" dedi.
KEPÇELERLE YOL AÇILIYOR
Bilecik Orman İşletme Müdürü Tuncay Yakın ise arazi şartlarının yangını kontrol almayı zorlaştırdığını belirterek şunları söyledi:
"Şiddetli rüzgar ve sarp ve engebeli arazi olduğu için biraz müdahalede zorlanıyoruz. Rüzgar akşam üzeri gibi herhalde kesilecek. Helikopterlerle tam anlamıyla müdahale ettikten sonra, çeşitli yollar açarak yangının arka tarafından kepçeler ile yollar açacağız. Oradan müdahaleye yoğun bir şekilde müdahale edeceğiz."
Orman yangınına 4 helikopterin yanı sıra 7 arazöz, 50 itfaiye ekibi ve 100’e yakın personel müdahale ediyor.

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