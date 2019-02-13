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Bilecik'te, kuyumcudan 7 milyon liralık altın hırsızlığı

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, kuyumcudan yaklaşık 7 milyon lira değerinde 30 kilo altın çalan hırsızların otomobili, terk edilmiş halde bulundu. Olay, pazartesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, sabah...

Bilecik'te, kuyumcudan 7 milyon liralık altın hırsızlığı
BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, kuyumcudan yaklaşık 7 milyon lira değerinde 30 kilo altın çalan hırsızların otomobili, terk edilmiş halde bulundu.
Olay, pazartesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, sabah saat 05.00 sıralarında kuyumcuya gelen kimliği belirsiz hırsızlar, dükkanın kapısını tornavida ile açarak içeri girdi. Soyguncular, yaklaşık 7 milyon lira değerindeki 30 kilo altını 5 dakika içerisinde çuvala koyup, 34 LU 4469 plakalı otomobille kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, hırsızların kullandığı otomobili Bozüyük- Bilecik karayolunun 5'inci kilometresinde terk edilmiş halde buldu.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, otomobilin bulunduğu bölgeye giderek bilgi aldı. Yapılan incelemenin ardından otomobil Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürüldü. Polis, hırsızların yakalanması için soruşturmayı genişlettiği öğrenildi.

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