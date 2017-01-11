Bilecik'te FETÖ şüphelisi 6 kişi adliyede

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bilecik'te 1 icra dairesi müdür yardımcısı, 2 adliye zabıt katibi ile 3 infaz koruma memuru polis tarafından gözaltına alındı. Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 6 şüpheli, yapılan sorgulamaların ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bilecik'te 1 icra dairesi müdür yardımcısı, 2 adliye zabıt katibi ile 3 infaz koruma memuru polis tarafından gözaltına alındı. Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 6 şüpheli, yapılan sorgulamaların ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.