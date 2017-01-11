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Bilecik'te FETÖ şüphelisi 6 kişi adliyede

BİLECİK'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bilecik'te 1 icra dairesi müdür yardımcısı, 2 adliye zabıt...

Bilecik'te FETÖ şüphelisi 6 kişi adliyede
BİLECİK'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bilecik'te 1 icra dairesi müdür yardımcısı, 2 adliye zabıt katibi ile 3 infaz koruma memuru polis tarafından gözaltına alındı. Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 6 şüpheli, yapılan sorgulamaların ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.
  

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