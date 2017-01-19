Bilecik'te FETÖ şüphelisi 22 emniyet mensubu adliyede

Cafer ELMAS/BİLECİK, () - BİLECİK'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda, 'ByLock' adlı programı kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında 2'nci ve 4'üncü sınıf emniyet müdürlerinin de bulunduğu 22 emniyet mensubu adliyeye sevk edildi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri geçen 12 Ocak'ta, Bilecik ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda bir süre önce Kanun Hükmünde Kararnameyle meslekten ihraç edilen ve 'ByLock' adlı programı kullandıkları öne sürülen, aralarında 2'nci ve 4'üncü sınıf emniyet müdürü ile komiserlerin de bulunduğu 22 emniyet mensubu yakalandı. Gözaltına alınarak Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 22 şüpheli sorgulamalarının tamamlanmasının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

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