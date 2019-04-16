Bilecik'te çay ocağında silahlı kavga: 3 yaralı

BİLECİK'te, çay ocağında borç- alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Gazipaşa Mahallesi Yahyabey Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ekrem A. (65), sokakta bulunan çay ocağında aralarında borç- alacak meselesi olan Erhan Taş (40) ile karşılaştı. Burada Ekrem A. ve Taş arasında tartışma çıktı. Ekrem A. tartışma sırasında, yanında getirdiği tüfekle Erhan Taş'ı ayaklarından vurdu. Yaralı halde kaçan Taş, bir iş yerine sığındı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği M.Ö. (50) ve Ç.B. (40) de hafif yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Taş ve diğer 2 yaralı, sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bilecik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Taksiyle Çarşı Polis Merkezi'ne giderek teslim olan Ekrem A., gözaltına alındı. Şüphelinin tüfekle birlikte çay ocağına gelişi çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



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