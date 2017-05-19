Bilecik'te 7 üniversite öğrencisi FETÖ'den gözaltında

BİLECİK, () - BİLECİK'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7 üniversite öğrencisi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri düzenledikleri operasyonda, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin çeşitli fakülte ve yüksekokullarında okuyan öğrenciler R. A.Ö., F.M., L. M., Ö.F.Y., A.M., M.K.K. ve N.K.'yı gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen FETÖ şüphelisi 7 öğrencinin sorgulamalarının tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.
BİLECİK, () - BİLECİK'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7 üniversite öğrencisi gözaltına alındı.