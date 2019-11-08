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Bilecik'te 7 kilo esrar ile 244 kök Hint keneviri ele geçirildi
BİLECİK’te, jandarma ekiplerince uyuşturucu ürettiği tespit edilen eve yapılan baskında, 7 kilo 280 gram esrar ile 244 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Bilecik Jandarma Komutanlığı ekipleri,...
GÜVENLİK 08.11.2019, 13:05
BİLECİK’te, jandarma ekiplerince uyuşturucu ürettiği tespit edilen eve yapılan baskında, 7 kilo 280 gram esrar ile 244 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Bilecik Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazaryeri ilçesinde oturan G.K.'nin Alınca köyündeki evinde ve arazisinde uyuşturucu ürettiği bilgisi üzerine harekete geçti. Mahkeme kararıyla eve baskın yapan jandarma ekipleri tarafından, 7 kilo 280 gram esrar, arazide ise 244 kök Hint keneviri bitkisi, 168 gram kenevir tohumu, tabanca, 25 tabanca fişeği, 1 av tüfeği, 28 av tüfeği fişeği ile terazi ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi G.K. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
Bilecik Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazaryeri ilçesinde oturan G.K.'nin Alınca köyündeki evinde ve arazisinde uyuşturucu ürettiği bilgisi üzerine harekete geçti. Mahkeme kararıyla eve baskın yapan jandarma ekipleri tarafından, 7 kilo 280 gram esrar, arazide ise 244 kök Hint keneviri bitkisi, 168 gram kenevir tohumu, tabanca, 25 tabanca fişeği, 1 av tüfeği, 28 av tüfeği fişeği ile terazi ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi G.K. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
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