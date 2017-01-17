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Bigalı işadamı, kalbine dayadığı av tüfeği ile intihar etti

Safiye Tarı GÜNER / BİGA (Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Biga ilçesi'nde yem fabrikası sahibi 42 yaşındaki Hasan Beypazarlı, işyerinde kalbine dayadığı av tüfeğini ateşleyerek yaşamına son verdi. Beypazarlı'nın, maddi sıkıntılar...

Bigalı işadamı, kalbine dayadığı av tüfeği ile intihar etti

Safiye Tarı GÜNER / BİGA (Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Biga ilçesi'nde yem fabrikası sahibi 42 yaşındaki Hasan Beypazarlı, işyerinde kalbine dayadığı av tüfeğini ateşleyerek yaşamına son verdi. Beypazarlı'nın, maddi sıkıntılar nedeniyle intihar etmiş olabileceği öne sürüldü. 
Bugün saat 13.30 sıralarında, Sinekçi Köyü yakınlarındaki sahibi olduğu yem fabrikasına giden, evli 1 çocuk babası Hasan Beypazarlı, ofisine çekildi. Bir süre sonra ofisten tek el silah sesi duyuldu. Ses üzerine ofise giren fabrika çalışanları, Beypazarlı'yı kanlar içinde yerde bulup, durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi. Ambulansla Biga Özel Can Hastanesi'ne kaldırılan Beypazarlı, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Beypazarlı'nın bir süredir maddi sıkıntılar yaşadığı bu nedenle intihar etmiş olabileceği ileri sürüldü.
Jandarma, Beypazarlı'nın intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.
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