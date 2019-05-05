Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Karamollaoğlu: 1 milyon 300 bin oy az değil
Karamollaoğlu: 1 milyon 300 bin...
Acı haber; 1'i Yüzbaşı 4 şehit, 1'i binbaşı 2 yaralı
Suriye'de 1 yüzbaşı şehit, 1...
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten çekildi
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten...
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4 milyar TL kaynak
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4...

Bigadiç'te otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Hüseyin EMCAN/BİGADİÇ (Balıkesir), () - BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 5 kişi de yaralandı. Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Bigadiç-...

Bigadiç'te otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Hüseyin EMCAN/BİGADİÇ (Balıkesir), () - BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 5 kişi de yaralandı.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Bigadiç- Sındırgı yolunun 3'üncü kilometresindeki Karayokuş mevkisinde meydana geldi. Sındırgı yönüne giden ve şerit ihlali yapan Şaban Deniz (19) yönetimindeki 10 AAR 963 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Akkurt'un (29) kullandığı 45 ABD 963 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Şaban Deniz ve Mehmet Akkurt ile araçtaki babası Cesur Akkurt, isimleri öğrenilemeyen eşi ve çocuğu yaralanırken, annesi Sevcan Akkurt (54) ise yaşamını yitirdi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sevcan Akkurt'un cansız bedeni, sıkıştığı yerden itfaiye ekibince çıkarıldı. Sağlık görevlileri ise 5 yaralıyı ambulanslarla Balıkesir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan Cesur Akkurt'un hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328