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Biga eski Belediye Başkanı FETÖ'den gözaltına alındı

ÇANAKKALE'de yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Biga İlçesinin AK Partili eski Belediye Başkanı Mehmet Özkan gözaltına alındı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca,...

Biga eski Belediye Başkanı FETÖ'den gözaltına alındı
ÇANAKKALE'de yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Biga İlçesinin AK Partili eski Belediye Başkanı Mehmet Özkan gözaltına alındı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Çanakkale İl Müdürü ve Biga İlçesi'nin eski Belediye Başkanı Mehmet Özkan polis tarafından gözaltına alındı. Çanakkale Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Özkan, ardından ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mehmet Özkan, bundan önceki iki dönemde üst üste Biga'da AK Parti'den Belediye Başkanı seçilmişti. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan son yerel seçimlerde CHP'li İsmail Işık 14 bin 101 oy alarak başkan seçilirken, Mehmet Özkan 13 bin 402 oyda kalmıştı. Mehmet Özkan, 699 oy farkla seçimi kaybedince, 5 Nisan 2014 tarihinde, Facebook sayfasında seçimi, kendilerini 'Hizmet Grubu' olarak niteleyen arkadaşları yüzünden kaybettiğini belirten paylaşımda bulunmuştu. Özkan, paylaşımında, 'Eski dostlar' diye hitap ettiği 'Hizmet Grubu'na hakkını helal etmediğini belirtmişti. Halen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Çanakkale Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Rektör Prof. Dr. Sedat Laçiner döneminde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nce, dönemin Biga Belediye Başkanı olan Mehmet Özkan'a kamu yönetimi dalında fahri doktora unvanı verilmişti.

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