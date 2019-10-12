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Biga'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı (2)
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Çanakkale Jandarma Komutanlığı ve Biga Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden Kazım Uysal ve Nadir Durmaz sevk edildikleri Biga adliyesinde savcılıktaki...
GÜVENLİK 12.10.2019, 19:51
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Çanakkale Jandarma Komutanlığı ve Biga Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden Kazım Uysal ve Nadir Durmaz sevk edildikleri Biga adliyesinde savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli F.G. ise serbest bırakıldı.
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