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Biga'da tarihi eser kaçakçılığına 1 gözaltı
ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Tarihi eser niteliği taşıyan 81 sikke ele geçirildi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize...
GÜVENLİK 13.11.2019, 09:13
ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Tarihi eser niteliği taşıyan 81 sikke ele geçirildi.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Biga ilçesinde bir evde çok sayıda tarihi eser olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Eve düzenlenen operasyonda, 81 sikke, 143 farklı boyutlarda metal obje, üzerinde Osmanlıca ibareler olan yüzük, 5 santimetre uzunluğunda yumurta formlu kiremit parça, 6 çivi, cımbız görünümlü metal obje ile 1 metal arama dedektörü, 26 harita ve işaretler bulunan not kağıtları ele geçirildi. Operasyonda ev sahibi E.T. gözaltına alındı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Biga ilçesinde bir evde çok sayıda tarihi eser olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Eve düzenlenen operasyonda, 81 sikke, 143 farklı boyutlarda metal obje, üzerinde Osmanlıca ibareler olan yüzük, 5 santimetre uzunluğunda yumurta formlu kiremit parça, 6 çivi, cımbız görünümlü metal obje ile 1 metal arama dedektörü, 26 harita ve işaretler bulunan not kağıtları ele geçirildi. Operasyonda ev sahibi E.T. gözaltına alındı.
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