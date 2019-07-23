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Biga'da midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde midibüs ile çarpışan motosikletin sürücü Nuri Özmen (65) hayatını kaybetti. Kaza bugün saat 18.30 sıralarında Biga ilçesi otogar kavşağında meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan 17 KT 021 plakalı...

Biga'da midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde midibüs ile çarpışan motosikletin sürücü Nuri Özmen (65) hayatını kaybetti.
Kaza bugün saat 18.30 sıralarında Biga ilçesi otogar kavşağında meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan 17 KT 021 plakalı motosiklet sürücüsü Nuri Özmen, otogardan çıkan Mert Başuslu (42) yönetimindeki 17 LZ 535 plakalı midibüsle çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği motosiklet sürücüsü Nuri Özmen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından midibüs sürücüsü Mert Başuslu gözaltına alındı. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Nuri Özmen'in cenazesi Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

 

 

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