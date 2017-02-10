Biga'da FETÖ operasyonuna 4 tutuklama

Safiye TARI GÜNER/BİGA (Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Biga İlçesi'nde FETÖ/PDY operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PYD soruşturma kapsamında, Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün eş zamanlı operasyon düzenledi, 9 kişiyi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden R.K., savcılıkça adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.D., S.D., V.T. ve İ.Y. tutuklandı, N.C., H.D., F.Ç. ve N.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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