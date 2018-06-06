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Biçerdöverin içerisine düşen Suriyeli işçi yaralandı

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da arpa hasadında çalışan Suriyeli işçi Ahmet Mecit, dengesini kaybedip düştüğü biçerdöverde şıkışması sonucu yaralandı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Mecit, hastaneye kaldırıldı. Olay,...

Biçerdöverin içerisine düşen Suriyeli işçi yaralandı

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da arpa hasadında çalışan Suriyeli işçi Ahmet Mecit, dengesini kaybedip düştüğü biçerdöverde şıkışması sonucu yaralandı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Mecit, hastaneye kaldırıldı.
Olay, öğleden sonra Şanlıurfa-Mardin karayolun 17'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre arpa hasadında çalışan Ahmet Mecit, biçerdöverin üzerinde dengesini kaybederek, makinenin içerisine düştü. Çalışan makinede sıkışan Mecit'in feryatları üzerine diğer çalışanlar, biçerdöveri durdurup itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, biçerdöver içerisinde ayağı sıkışan Suriyeli işçiyi bulunduğu yerden çıkartıp olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mecit, ambulansla Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesin'e kaldırıldı. Acil serviste tedavisine başlanılan Suriyeli Ahmet Mecit'İn sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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