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Biçerdöver alev aldı, 1 hektar tarım alanı kül oldu

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Veli Akın'a ait tarlada buğday hasadı sırasında biçerdöver alev aldı. Yangında biçerdöver kullanılamaz hale gelirken, 1 hektar tarım alanı da kül oldu. Bayramiç ilçesi Yukarışapçı köyünde, saat...

Biçerdöver alev aldı, 1 hektar tarım alanı kül oldu
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Veli Akın'a ait tarlada buğday hasadı sırasında biçerdöver alev aldı. Yangında biçerdöver kullanılamaz hale gelirken, 1 hektar tarım alanı da kül oldu.
Bayramiç ilçesi Yukarışapçı köyünde, saat 15.00 sıralarında Veli Akın'a ait tarlada buğday hasadı yapılırken, biçerdöverin motor kısmı bir anda alev aldı. Biçerdöver sahibi Süleyman Kurt ile işçiler yangını söndürmek istedi. Ancak alevler tarlaya sıçradı. İhbarla olay yerine Bayramiç Belediyesi'ne ait 1 itfaiye aracı ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 7 arazöz ve 1 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile tarım arazisindeki yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangından 1 hektar tarım alanı zarar gördü. Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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