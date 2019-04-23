Bıçaklı saldırıda anneden sonra oğlu da öldü

Ferit DEMİR/ELAZIĞ, () - TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde, 2 gün önce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce evde bıçaklı saldırıya uğrayan Cafer Taş (30), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Aynı saldırıda anne Gülsüm Taş (61) da hayatını kaybetmişti.

Olay, pazar günü, Pertek ilçesine bağlı Kaledibi Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, henüz bilinmeyen nedenle Taş ailesinin evine girip, Gülsüm ile oğlu Cafer Taş'ı bıçaklayarak, kaçtı. Saldırıda ağır yaralanan anne- oğul, sesleri duyup, eve gelen komşuların çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülsüm Taş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cafer Taş ise tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde bu sabah yaşamını yitirdi. Cafer Taş'ın cenazesi, yapılacak otopsinin ardından memleketi Pertek'te toprağa verilecek.



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