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Bıçaklı saldırı da anneden sonra oğlu da hayatını kaybetti (2)

ANNE VE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ Tunceli'nin Pertek ilçesinde evlerine giren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısında yaşamını yitiren Gülsüm Taş (61) ile oğlu Cafer Taş'ın (30) cenazeleri, Elazığ'da yapılan otopsinin...

Bıçaklı saldırı da anneden sonra oğlu da hayatını kaybetti (2)

ANNE VE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ
Tunceli'nin Pertek ilçesinde evlerine giren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısında yaşamını yitiren Gülsüm Taş (61) ile oğlu Cafer Taş'ın (30) cenazeleri, Elazığ'da yapılan otopsinin ardından memleketlerine getirildi. Anne ve oğlu için Pertek Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik, ölenlerin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Pertek Cemevi dedesi tarafından anne ve oğul için kılınan namazın ardından omuzlara alınan cenazeler, Asri mezarlıkta yan yana kazılan mezarlara defnedildi.
ÖLMEDEN ÖNCE İFADE VERDİ
Öte yandan Cafer Taş'ın yaralı olarak kaldırıldığı Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde polise verdiği ifadede, "Annemle evde olduğumuz sırada kapı çaldı. Açtığımızda beyaz maskeli biri o anda bize saldırdı. Annemi ve beni bıçakladı. İkimiz ağır yaralandık. Saldırganla bir süre boğuştum sonra saldırgan kaçtı, annem bana yardım etti 200 metre sürünerek ana yola çıktık, sonrasını hatırlamıyorum" dediği belirtildi.
Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde elde edilen delil ve bulguların değerlendirildiği, saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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