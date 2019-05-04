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Bıçaklı madde bağımlısı, korkuttu

ADANA'nın en işlek bölgelerinden Celal Bayar Köprülü Kavşağı'nın alt kısmında elinde bıçakla çevredekilere sataşan uçucu madde bağımlısı, ihbar üzerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Seyhan ilçesinin önemli caddelerinden...

Bıçaklı madde bağımlısı, korkuttu
ADANA'nın en işlek bölgelerinden Celal Bayar Köprülü Kavşağı'nın alt kısmında elinde bıçakla çevredekilere sataşan uçucu madde bağımlısı, ihbar üzerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.
Seyhan ilçesinin önemli caddelerinden Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde yer alan Celal Bayar Köprülü Kavşağı'nın altında, sırtında beyaz çuval bulunan bir kişi, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında elindeki poşette yer alan uçucu maddeyi solumaya başladı. Kaldırım üzerinde dolaşan kişi, zaman zaman cebindeki bıçağı çıkartarak rastgele salladı. Çevredeki bazı kadın ve gençlere laf atan kişi paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarıyla kavşağa gelen motorize polis ekipleri şüphelinin elinden bıçağı aldı. Polisin yaptığı üst aramasında yapıştırıcı madde bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü

.FOTOĞRAFLI

 

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