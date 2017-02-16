Bıçaklı kavgaya bir gözaltı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da çıkan tartışmada 56 yaşındaki Hasan Gökmen'i bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 29 yaşındaki Mehmet A., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay dün İlkadım İlçesi Hakkıbey Sokakta meydana geldi. İddiaya göre Mehmet A. ile Hüseyin Gökmen arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzayıp kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, Hasan Gökmen'i sol karın boşluğundan bıçakla yaraladı. Yaralı olay yerine gelen ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Mehmet A. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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