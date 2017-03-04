Bıçaklı kavgada bir kişi bıçakla yaralandı

SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Bafra İlçesi Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki kişi, cadde üzerinde karşılaşınca tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli, 24 yaşındaki Saim Kaan Ceylan'ı sağ göğüs altından ve sağ kolundan bıçaklayarak yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaralı genci, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

