Bıçaklı dehşet: Arkadaşını yaraladı, bindiği otomobilin sürücüsünü öldürdü (3)- Yeniden

BURSA'da, tartıştığı arkadaşı Utku Ö.'yü bıçakla yaralayan Servet Kaçak (30), kaçmak için zorla bindiği otomobilin sürücüsü Serkan Kekik'i (36) aynı bıçakla öldürdü. Servet Kaçak, polis tarafından saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde, merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde meydana geldi. Servet Kaçak, iddiaya göre, aralarındaki para anlaşmazlığı yüzünden arkadaşı Utku Ö. (32) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Servet Kaçak, cebinden çıkardığı bıçakla Utku Ö.'yü yaraladı. Servet Kaçak, olay yerinden kaçarken, kanlar içinde yerde kalan Utku Ö.'yü görenler, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı Utku Ö.'yü ambulansla hastaneye götürdü.

BENZİN BİTİNCE SİNİRLENİP, BIÇAKLADI

Servet Kaçak, olay yerinden kaçarken, Serkan Kekik'in kullandığı otomobili durdurdu. Araca binip, Serkan Kekik'in boğazına bıçak dayayan Servet Kaçak, "Polis beni arıyor. Buradan uzaklaşalım. Beni kaçır" dedi. Nilüfer ilçesinde uzun süre gezindikten sonra otomobilin benzininin bitmesi üzerine Servet Kaçak sinirlendi. Serkan Kekik'i de aynı bıçakla yaralayan Servet Kaçak, otomobilden inip, olay yerinden kaçtı. Kekik''i araçta kanlar içinde bulanlar, sağlık ekibi çağırdı. Ağır yaralı Serdar Kekik sağlık görevlilerince ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 1 çocuk sahibi Serkan Kekik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı özel ekip, Servet Kaçak'ı düzenlediği operasyonla kısa sürede, saklandığı evde yakalayıp, gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Şüpheli Servet Kaçak, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Servet Kaçak, adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Diğer taraftan, olayda yaşamını yitiren otomobil sürücüsü Serkan Kekik, Bursa'da toprağa verildi. Bıçakla yaralanan Utku Ö.'nün ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



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