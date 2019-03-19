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Bıçaklı arkadaş cinayetine 18 yıl hapis

ESKİŞEHİR’de, tartıştığı arkadaşı Ejder As’ı (35) bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Emre Karakuş (25) 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eskişehir Büyükdere Mahallesi’nde geçen yıl Haziran ayında, Ejder...

Bıçaklı arkadaş cinayetine 18 yıl hapis
ESKİŞEHİR’de, tartıştığı arkadaşı Ejder As’ı (35) bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Emre Karakuş (25) 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Eskişehir Büyükdere Mahallesi’nde geçen yıl Haziran ayında, Ejder As, arkadaşı Emre Karakuş’tan cep telefonu için sim kart almasını istedi. Kartın cep telefonunda çalışmaması üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Birbirlerini bıçakla yaralayan arkadaşlardan Ejder As, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hastaneden taburcu olan Emre Karakuş ise cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Karakuş hakkında Eskişehir 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne ‘kasten adam öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bugün görülen davanın karar duruşmasına sanık Emre karakuş ile avukatı katıldı. Mahkeme heyeti son sözlerin ardından Emre Karakuş’a 18 yıl hapis cezası verdi.
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