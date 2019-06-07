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Bıçaklayıp hastaneye getirdiği arkadaşı öldü, gözaltına alındı

ADANA'da S.Y., birlikte alkol aldığı arkadaşı İbrahim Kul'u bıçaklayıp, otomobille hastaneye getirdi. Kul, hayatını kaybederken, 'çocukluk arkadaşımdı' diyerek ağlayan S.Y. ise gözaltına alındı. Olay, saat 01.00 sıralarında Seyhan...

Bıçaklayıp hastaneye getirdiği arkadaşı öldü, gözaltına alındı
ADANA'da S.Y., birlikte alkol aldığı arkadaşı İbrahim Kul'u bıçaklayıp, otomobille hastaneye getirdi. Kul, hayatını kaybederken, 'çocukluk arkadaşımdı' diyerek ağlayan S.Y. ise gözaltına alındı.
Olay, saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Kul, S.Y. ve ismi öğrenilemeyen bir arkadaşları, birlikte alkol almaya başladı. Bir süre sonra grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.Y., iddiaya göre yanında bulundurduğu bıçakla İbrahim Kul'u yaraladı. Ardından S.Y., İbrahim Kul'u otomobile bindirip, Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Hastanenin girişini şaşıran İbrahim Kul, çevredekilerden yardım istedi. İbrahim Kul, gelen sağlık personeli tarafından sedyeye alınan Kul, hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan İbrahim Kul, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. 
'Çocukluk arkadaşım' diyerek ağlayan S.Y., polis tarafından gözaltına alındı.

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