Bıçaklanıp, başı taşla ezilen Pınar cinayetinde, 2 sanığa tahliye

TRABZON'da 3 yıl önce yol kenarındaki ormanlık alanda göğsüne bıçak saplanıp, başı taşla ezilmiş halde cesedi bulunan Pınar Kaynak (24) cinayetiyle ilgili tutuklanıp, haklarında dava açılan 2 sanık, DNA örneklerinin, olayda elde edilen delillerle uyuşmadığı ortaya çıkınca tahliye edildi. Olayla ilgili polis yeniden çalışma başlatırken, cinsel saldırıda bulunalarak öldürülen Pınar Kaynak'ın babası Mehmet Kaynak (51), kızının katillerinin bulunup, olayın aydınlatılmasını istediğini söyledi.Olay, 15 Ağustos 2017'de Çukurçayır Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede eski hayvan barınaklarının yanındaki ormanlık alanda vatandaşlar tarafından çıplak kadın cesedi bulundu. Göğsüne bıçak saplanan ve başı taşla ezilerek öldürülen kadının Pınar Kaynak olduğu belirlendi. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, A.K. ve N.B.'yi gözaltına aldı. Sorgularında suçlamayı kabul etmeyen iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.ŞÜPHELİLERE TAHLİYE KARARI'Canavar hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla dava açılan N.B. ve A.K. hakkında Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca yapılan incelemeler tamamlandı. Adli Tıp Kurumu görevlisi 6 uzman doktor tarafından hazırlanan raporda; Pınar Kaynak’ın üzerinde elde edilen meni örneklerinin, sanıklarla uyuşmadığına ve olay yerinden alınan örneklerle sanıkların parmak izi ile avuç izlerinin aynı olmadığına karar verildi. Raporun ardından tutuklu şüphelilerin avukatları, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurup, müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Talep ve raporu incelemeye alan mahkeme, cinayetten iki gün sonra tutuklanan şüphelilerin, yaklaşık 2,5 yıl sonra cezaevinden tahliyesine karar verdi. Pınar Kaynak’ın katili olduğu iddiasıyla tutuklanan N.B. ve A.K., adli kontrolle tahliye edildi.POLİS HAREKETE GEÇTİŞüphelilerin haklarında açılması beklenen dava öncesi tahliyesi üzerine, polis ekipleri olayla ilgili yeniden çalışma başlattı. Bu arada, cinayet büro dedektifleri de cinayet günü olay yerinde görüldüğü öne sürülen minibüsün plakasının belirlenmesi için geniş çaplı çalışma başlatıldığı öğrenildi.'ADALETİN YERİNİ BULACAĞINA İNANIYORUM'Tahliye kararının ardından Pınar Kaynak'ın babası Mehmet Kaynak, kızının katillerinin bulunmasını ve olayın aydınlatılmasını beklediğini söyledi. Mehmet Kaynak, "O gün akşam üzeri Pınar bana arkadaşının doğum günü kutlamasına gideceğini söyledi. Ben de ‘git sonra eve gel’ dedim. O gidiş, evden çıktı ve akşamı dönmedi. Olay, 15 Ağustos 2017 tarihinde yaşanmıştı. Sonrasında saat 15.00’te jandarmadan telefon geldi. ‘Böyle bir olay var, otopside tespit yapılmalı, hemen gelir misin?’ dediler. Biz de hemen gittik, ancak orada kızım olduğunu tespit ettiğimizde dünyalarımız yıkıldı. Sonraki süreçte iki kişi yakalandı. Mahkeme süreçleri 2,5 sene sürdü. Zanlıların birisinin parmaklarının arasında kan örneği yakalandı. Sonradan gidip gelen raporlarda örneklerin Pınar’a ait olmadığı söylendi. Adli Tıp'tan gelen raporda parmak aralarında uyuşmazlık görüldü. Beş adet DNA sperm örneği var. Cinsel istismar var. Tutuklu 2 şahıs uyum sağlamadığından serbest bırakıldılar. Devlet çalışmalarını sürdürüyor. Bu cinayet vahşice işlenmiş. Bu caniler kimdir? Özel bir ekip oluşturulup bunların bir an önce bulunmalarını istiyoruz. Bu 1 kişi de değil 5 kişi ve hala aramızda dolaşıyorlar. Şüphelendiğimiz hiç kimse yok. Kendi mücadelemizle hayatımızı sürdüren kişileriz. Böyle bir olay başımıza geldi. Bir an önce bu cinayetin aydınlanmasını istiyoruz. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum” dedi.‘HEM KIZIMDAN, HEM DE TORUNUMDAN OLDUM'Kızının bir çocuk annesi olduğunu ve ölümünden sonra torununu da kendilerine göstermediklerini belirten baba Kaynak, "Kızım evliydi, bir tane kız çocuğu vardı. Eşinden ayrılmıştı. Biz cenaze defin işlemleriyle uğraşırken çocuk babadaydı. Görüş gününde babası çocuğu aldı ve daha sonrasında bize göstermemeye çalıştılar. Onlar hakkında dava açtık, ancak davayı da kaybettik. Verilen kararda bize çocuğu görmek için herhangi bir gün de verilmedi. Torunumu da benden kaçırıyorlar. Pınar’ın ölümünden sonra hem kızımdan, hem de torunumdan oldum. Bir an önce yetkililerden yardım bekliyorum” diye konuştu.