Bıçaklandıktan 3 gün sonra yaşamını yitirdi

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde Murat M.'nin eski eşinin evinde bıçakla yaraladığı arkadaşı Ekrem Kazak, tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, 3 gün önce Ayvalık ilçesi Aliçetinkaya Mahallesi'nde meydana gledi. Murat M., 2 ay önce boşandığı Sevgi U.’nun evine gitti. Burada Murat M. ile Sevgi U. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat M., yanında bulunan bıçağı çekip, eski eşi Sevgi U. ile evde bulunan arkadaşı Ekrem Kazak’ı (39) bıçaklayıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Sevgi U. Burhaniye Devlet Hastanesi'ne Ekrem Kazak ise Edremit'teki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ekrem Kazak, dün akşam hayatını kaybetti.

Ayvalıkta fırıncılık yaptığı belirtilen Kazak’ın cenazesi ilçe merkezindeki Çınarlı Camii’de kılınan öğle namazının ardından sevenleri ile ailesinin gözyaşları arasında Ayvalık Kabristanı’nda toprağa verildi.

Sevgi U.'nun hastanedeki tedavisi sürerken, olayın ardından kaçan Murat M.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.



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