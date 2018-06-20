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Bıçaklanarak öldürülen Suriyeli Dima'nın amcası gözaltında

BURSA'daki evinde, bıçaklanarak öldürülmüş bulunan Suriye uyruklu Dima Aşaelim'in (18) katil zanlısı olduğu iddiasıyla tekstil işçisi amcası Bakrı A. (27) gözaltına alındı. Dima Aşaelim'a ait altın takılar Bakrı A.'nın işyerindeki...

Bıçaklanarak öldürülen Suriyeli Dima'nın amcası gözaltında
BURSA'daki evinde, bıçaklanarak öldürülmüş bulunan Suriye uyruklu Dima Aşaelim'in (18) katil zanlısı olduğu iddiasıyla tekstil işçisi amcası Bakrı A. (27) gözaltına alındı. Dima Aşaelim'a ait altın takılar Bakrı A.'nın işyerindeki dolabında, suç aleti bıçak ise çöp konteynerinde bulundu. Vücudunda 6 bıçak darbesi tespit edilen Dima Aşaelim'in cesedinin üzerinde ağlarken bulunan 7 aylık oğluna ise yakınları bakıyor.
Olay, dün öğlen saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi'nde meydana geldi. Dima Aşaelim, saat 11.30 sıralarında, garson olarak çalışan 1,5 yıllık eşi Muhammet Kasım'ı işe uğurladı. Öğlen saatlerinde eve gelen Dima'nın kardeşi Valiht Aşaelim, kapı zilini çaldı, açan olmayınca endişelenip, annesinden aldığı anahtarla içeri girdi. Valiht  Aşaelim, kucağında 7 aylık oğlu bulunan ablası Dima'yı kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, defalarca bıçaklandığı belirlenen Dima Aşaelim'in öldüğünü saptadı. Aşaelim'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, minik H. de akrabalarına teslim edildi. 
CİNAYET SONRASI OLAY YERİNE GELMİŞ
Dima Aşaelim'in cesedinin bulunmasının ardından eve gelen Bakrı A.'nın yüzünde tırnak izleri bulunduğu görüldü. Şüpheli hareketlerde de bulunan Bakrı A., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Bakrı A., geniş katılımlı uzman bir ekip tarafından sorguya alındı. Başta suçlamaları reddeden Bakrı A., çapraz sorgusunda suçunu itiraf etti.
Bakrı A.'nın "Dima kaçarak evlendi. Ben onunla evlenmesini istemiyordum. Daha sonra ayrılmasını istedim. Olay günü de eve gidip bu konuda tartıştık. Sonra öldürdüm" dediği öğrenildi.
Bakrı A.'nın tarif ettiği yerdeki çöp konteynerinde suç aleti bıçak bulundu. Bıçak, kriminal incelemeye alınırken, Bakrı A.'nın çalıştığı tekstil atölyesindeki dolabında yapılan aramada ise yeğeni Dima Aşaelim'e ait altın takılar bulundu.
Otopsisi tamamlanan Dima Aşaelim'in vücudunun çeşitli yerlerinde 6 bıçak darbesi tespit edildi. Dima Aşaelim'in cenazesinin, Bursa'da Kent Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

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