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Bıçaklanarak öldürülen Ala çifti toprağa verildi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, yataklarında bıçaklanarak öldürülmüş bulunan Mulla Ala (68) ve eşi Hüsne Ala (66), toprağa verildi. Mulla Ala ve Hüsne Ala'dan haber alamayan yakınları, dün çiftin ilçeye...

Bıçaklanarak öldürülen Ala çifti toprağa verildi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, yataklarında bıçaklanarak öldürülmüş bulunan Mulla Ala (68) ve eşi Hüsne Ala (66), toprağa verildi.
Mulla Ala ve Hüsne Ala'dan haber alamayan yakınları, dün çiftin ilçeye bağlı Karagedik köyü İkizler Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın üst katındaki evine geldi. İçeri girdiklerinde ise Mualla Ala ve Hüsne Ala'yı yataklarında kanlar içinde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanarak, öldürüldüğünü belirledi. Jandarma, çifti öldüren katil ya da katilleri belirlemek üzere çok yönlü soruşturma başlattı.
Ala çiftinin cenazeleri ise bugün yakınları tarafından otopsi işlemlerinin yapıldığı Adana Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. 11 çocuk sahibi olan Ala çifti, Karagedik Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

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