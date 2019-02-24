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Bıçaklanan Iraklı genç kız, aylardır yaşam savaşı veriyor

ÇORUM'da geçen Kasım ayında, Barış İ. (21) tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralanan Irak uyruklu N.B. (17), yaklaşık 4 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Olay, 3 Kasım'da, Gazi 4'üncü Sokak'ta...

Bıçaklanan Iraklı genç kız, aylardır yaşam savaşı veriyor
ÇORUM'da geçen Kasım ayında, Barış İ. (21) tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralanan Irak uyruklu N.B. (17), yaklaşık 4 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
Olay, 3 Kasım'da, Gazi 4'üncü Sokak'ta meydana geldi. Barış İ., ablasıyla sokakta yürüyen Irak uyruklu N.B., ile karşılaştı. Barış İ. ile bir süre önce tanıştıkları öne sürülen N.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Barış İ., genç kızı göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından N.B., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan saldırgan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
YAŞAM MÜCADELESİ SÜRÜYOR
Bu arada, saldırıya uğrayan N.B., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki ameliyatının ardından alındığı Yoğun Bakım Servisi'nde yaklaşık 4 aydır yaşam mücadelesi veriyor. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilen genç kızın ailesi de bir an olsun hastaneden ayrılmayarak, kızlarının sağlığına kavuşması için dua ediyor.  2014 yılında iç savaştan kaçarak Suriye’den Çorum’a geldiklerini belirten N.B’nin yakınları, olayla ilgili hukuk mücadelesini sürdüreceklerini söyledi.

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