Bıçaklanan Emre, 2 gün sonra yaşamını yitirdi

BURDUR'da husumetli olduğu İsmail Akça tarafından bıçaklanan Emre Taşçı (25), tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi.Olay, 22 Ocak günü akşam saatlerinde Sinan Mahallesi Hatip Hoca Caddesi'nde meydana geldi. Emre Taşçı ile husumetli olduğu İsmail Akça ve oğlu Hüseyin Cevahir Akça, caddede karşılaşınca, tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Emre Taşçı sağ baldırından bıçakla yaralandı. Kavga sırasında bir el de silahla havaya ateş açıldı.Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, müdahale ettikleri Emre Taşçı'yı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdü. Olay yerinden kaçan baba ve oğlu ise yarım saat sonra Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. İsmail Akça tutuklanırken, oğlu Hüseyin Cevahir Akça ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.Burdur Devlet Hastanesi'nde iki kez ameliyat olan Emre Taşçı, bugün saat öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.