Bıçaklanan çocuk, bahçe kapısı kilitli olunca sedyeyle duvar üstünden geçirildi

Muammer ŞEN/KARAMAN, () - KARAMAN'da, arkadaşlarıyla eğitim gördüğü okulun bahçesinde oynayan Ahmet Güler (13), kimliği henüz belirlenemeyen çocuğun saldırısı sonucu bacağından bıçakla yaralandı. Güler, hafta sonu nedeniyle bahçe kapısının kilitli olması üzerine sedyeyle bahçe duvarının üstünden geçirilerek, ambulansa alındı.

Olay, saat 09.30 sıralarında, Piri Reis Mahallesi'ndeki Piri Reis Ortaokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Ahmet Güler, arkadaşlarıyla okul bahçesinde oynadığı sırada, bilinmeyen nedenle yanlarına gelen grubun içindeki bir çocuğun bıçaklı saldırısına uğradı. Sol bacağından yaralanan Güler, kanlar içinde yere yığıldı. Arkadaşları, polise ve sağlık ekibine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı çocuğa ilk müdahalede bulundu. Güler, müdahalenin ardından hafta sonu nedeniyle bahçe kapısının kilitli olması üzerine koyulduğu sedyeyle bahçe duvarının üstünden geçirilerek, ambulansa alındı. Bu sırada oğlunun bıçaklandığını duyup, gelen ve sinir geçiren anne Pınar Güler, çevredekiler tarafından sakinleştirildi. Ahmet Güler, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis, saldırgan çocuğun kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.



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