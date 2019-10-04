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Bıçakladığı kız arkadaşının tedavi gördüğü hastane yakınında yakalandı (2)
SALDIRGAN TUTUKLANDI Samsun'un İlkadım ilçesinde kendisinden ayrılmak istediği için tartıştığı kız arkadaşı Sena K.'yi (33), 10 yerinden bıçaklayarak yaralayan ve gözaltına alınan İsmail H.Ş. (50), adliyeye sevk edildi. Ağır yaraladığı...
GÜVENLİK 04.10.2019, 17:51
SALDIRGAN TUTUKLANDI
Samsun'un İlkadım ilçesinde kendisinden ayrılmak istediği için tartıştığı kız arkadaşı Sena K.'yi (33), 10 yerinden bıçaklayarak yaralayan ve gözaltına alınan İsmail H.Ş. (50), adliyeye sevk edildi. Ağır yaraladığı sevgilisinin tedavi gördüğü hastane yakınında yakalanan İsmail H.Ş.'nin, polise verdiği ifadesinde, "Sağlık durumunu merak ettiğim için hastaneye gidiyordum. Bu sırada yakalandım" dediği öğrenildi. İsmail H.Ş., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
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