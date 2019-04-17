Bıçakladığı eşi affetti, mahkeme affetmedi

BURSA'da, geçimsizlik nedeniyle evi terk eden eşi Ayşe Taç'ı, eşyalarını almak için döndüğünde 5 yerinden bıçaklayarak yaralayan Muhammet Taç, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Ayşe Taç'ın şikayetinden vazgeçip affettiği Muhammet Taç, mahkeme heyeti tarafından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl Haziran ayında, merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde meydana geldi. Geçimsizlik nedeniyle evi terk eden Ayşe Taç, eşini telefonla arayarak eşyalarını almak için geleceğini söyledi. Muhammet Taç ise "Gelme, gelirsen seni vururum" dedi. Buna rağmen eve giden Ayşe Taç, eşyalarını alıp evden çıkarken arkasından gelen eşi tarafından bıçaklandı. 5 bıçak darbesiyle yaralanan Ayşe Taç, hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Muhammet Taç ise polis tarafından yakalandı. Muhammet Taç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EŞİ AFFETTİ, MAHKEME AFFETMEDİ

Muhammet Taç hakkında 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Karar duruşmasında hakim karşısına çıkan Muhammet Taç, 2 çocuğunu kendisine göstermediği iddiasıyla eşini bıçakladığını söyleyerek, "Panik atağım var, Pişmanım" dedi.

Eşi Ayşe Taç ise kocası hakkında şikayetinden vazgeçerek, onu affettiğini söyledi. Toplanan deliller sonunda Muhammet Taç, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti Taç'ın cezasını, olayı yaralama olarak değerlendirerek, 15 yıla indirdi.



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