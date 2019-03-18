Bıçakladığı bedensel engelli kuru yemişçiyi, boğazını keserek öldürdü

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, bedensel engelli Muktedir Çapur'u (50) evinin önünde defalarca bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldüren Gürsel K. (25) yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, Çapur'u alacak verecek meselesi nedeniyle öldürdüğünü söyledi.

Olay, gece yarısı Karamürsel Kayacık Mahallesi Akasya Sokak'ta meydana geldi. Başka bir yerden eve dönen yakınları, bedensel engelli Muktedir Çapur'u dairenin giriş kapısı önünde kanlar içinde buldu. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Muktedir Çapur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Çapur'un tekerlekli sandalyesinin apartmanın girişinde olduğu, vücudunun çeşitli yerlerinde 10'dan fazla bıçak darbesi bulunduğu ve boğazının kesilerek öldürüldüğü tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Muktedir Çapur'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Sokaklarda kuruyemiş satarak geçimini sağlayan Muktedir Çapur'un katil zanlısının izini süren polis, kısa sürede şüpheli olarak Gürsel K.'yı yakaladı. Gözaltına alınan Gürsel K. cinayeti itiraf etti. Şüpheli polise, Çapur'u, alacak verecek meselesi nedeniyle öldürdüğünü söyledi. Polis, şüphelinin olay anında beraberinde bulunan arkadaşını yakalamak için çalışma başlattı.

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