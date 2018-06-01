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Bıçakla yaralama şüphelisini, linçten polis kurtardı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, otopark  yüzünden çıkan kavgada Mustafa Kavlak'ı (44) bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yakalanıp gözaltına alınan Halit C., sağlık kontrolüne götürüldüğü hastanede yaralının öfkeli yakınlarının...

Bıçakla yaralama şüphelisini, linçten polis kurtardı
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, otopark  yüzünden çıkan kavgada Mustafa Kavlak'ı (44) bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yakalanıp gözaltına alınan Halit C., sağlık kontrolüne götürüldüğü hastanede yaralının öfkeli yakınlarının saldırısına uğradı. Polis, saldırganları güçlükle uzaklaştırırken, takviye ekip istendi.
Olay, dün Çerkezköy'ün Öztrak Caddesi üzerinde meydana geldi. Mustafa Kavlak ile Halit C. arasında iddiaya göre otopark yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Halit C., otomobilinden aldığı bıçakla Kavlak'ı karın bölgesinden 4 bıçak darbesiyle yaraladı. Halit C., olaydan kısa süre sonra polis tarafından yakalanırken, Kavlak, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Hastanede tedavisi süren Mustafa Kavlak'ın, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak'ın akrabası olması nedeniyle bugün sendikanın Çerkezköy'deki üyeleri ziyarete gitti. Bu sırada gözaltında bulunan Halit C. de sağlık kontrolünden geçirilmek üzere polis tarafından aynı  hastaneye götürüldü. Kavlak'ın yakınları ve sendika üyeleri, Halit C.'yi görünce üzerine saldırdı. Polis, saldırganları güçlükle uzaklaştırırken, takviye ekip istendi. Halit C., hastane içine alınıp sağlık kontrolünden geçirilirken, dışarıda Kavlak'ın yakınları ve sendika üyeleri çıkışını bekledi.
Polisin geniş güvenlik önlemleri altında çıkarılan Halit C.'ye dışarıda bekleyenler tekrar saldırdı. Halit C., güçlükle polis aracına bindirilirken, öfkeli kalabalık polis aracına vurup, içindeki şüpheliyi darp etmeye çalıştı. Polis aracı bölgeden hızla uzaklaştı. Adliyeye götürülen Halit C. ile ilgili soruşturma sürüyor.

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