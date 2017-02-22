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Bıçakla yaralama şüphelisi adli kontrolle serbest

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da para anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 24 yaşındaki Gürkan Güney Özdemir'i bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 20 yaşındaki Emre Ç., çıkarıldığı mahkemece adli...

Bıçakla yaralama şüphelisi adli kontrolle serbest

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da para anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 24 yaşındaki Gürkan Güney Özdemir'i bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 20 yaşındaki Emre Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbest bırakıldı.
Olay dün Tekkeköy İlçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Gürkan Güney Özdemir, kendisine borcu olan Emre Ç. ile yolda karşılaşınca aralarında tartışma başladı. Tartışmanın uzayıp kavgaya dönüşmesi üzerine Emre Ç., üzerindeki bıçakla Özdemir'i koltuk altının üç yerinden yaralayıp olay yerinden kaçtı. Yaralanan Özdemir ise ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanarak bugün adliyeye sevk edilen Emre Ç., savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbest bırakıldı.

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