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Bıçakla kreşi basan baba tutuklandı

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - ANTALYA'da oğlunun gittiği kreşi elindeki bıçakla basan 31 yaşındaki Emrah Özen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Özen, kreşe, çocuğuna iyi bakılmayıp hasta edildiği için gittiğini, tahrik edilmesi sonucu olayın...

Bıçakla kreşi basan baba tutuklandı

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - ANTALYA'da oğlunun gittiği kreşi elindeki bıçakla basan 31 yaşındaki Emrah Özen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Özen, kreşe, çocuğuna iyi bakılmayıp hasta edildiği için gittiğini, tahrik edilmesi sonucu olayın meydana geldiğini söyledi.
Kepez İlçesi Yeşilırmak Caddesi'nde kreşe dün saat 08.50 sıralarında gelen Emrah Özen, 17 aylık oğlunun gittiği kreşin sahibini elindeki bıçakla kovaladı. Polisin biber gazıyla etkisiz hale getirdiği Özen, sorgusunda söz konusu kreşte çocuklara iyi bakılmadığını, bu yüzden çocuğunun da hastalandığını ileri sürdü. Kreşe çocuğu gösterilmediği için değil, buraya gönderilen çocuklara iyi bakılması için gittiğini öne süren Özen, “Ben kreşe tüm çocukları temsilen gittim. Kimseye zarar verme kastım yoktu. Kreşe girmeden önce beni iki kişi tahrik etti. Çocuğuma küfretti. Ben de kreşe girip çocuğuma küfür edenin üzerine yürüyüp kendilerine bıçak çektim. Asla zarar verme niyetim yoktu" dedi. Emrah Özen, eski eşinin de çocuğuna iyi bakılmadığı için ilgili kurumu şikayet ettiğini söyledi.
Polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Emrah Özen, silahla tehdit suçundan tutuklandı.

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