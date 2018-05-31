Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Bahçeli sandalye için adam vurur
Akşener: İkinci tura ben kalacağım
Kılıçdaroğlu: Yoksul ailelere, her ay bin lira yatıracağız
Kobilere faizsiz kredi vaadi
Erdoğan'dan Atatürk'ün mirasıyla ilgili açıklama
İstanbul'un Fethi kutlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Münbiç Yol Haritası'nı ABD'de görüşecek
'Münbiç Yol Haritası'nı ABD'de görüşecek

Bıçakla kendisini yaraladı, polis güçlükle ikna etti

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, M.O. (31) elindeki bıçakla kendisini göğüsünden yaraladı. Polislere uzun süre direnen M.O., hastaneye gitmeyip, yanına gelen yakını bir kadınla kendisini güçlükle ikna eden polisler tarafından evine bırakıldı. Efeler'e...

Bıçakla kendisini yaraladı, polis güçlükle ikna etti
AYDIN'ın Efeler ilçesinde, M.O. (31) elindeki bıçakla kendisini göğüsünden yaraladı. Polislere uzun süre direnen M.O., hastaneye gitmeyip, yanına gelen yakını bir kadınla kendisini güçlükle ikna eden polisler tarafından evine bırakıldı.
Efeler'e bağlı Orta Mahalle, 222 Sokak'ta bugün saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, gündelik işlerde çalıştığı öğrenilen M.O., üzerindeki tişörtünü çıkartıp, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında elindeki bıçakla kendisini göğsünden yaraladı. Çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yanına kimseyi yaklaştırmayan M.O., gelen polis ekiplerine de direndi. M.O.'nun "Dağılın buradan, kendimi öldürürüm" diye bağırarak, elindeki bıçağı zaman zaman rastgele sallaması, yürekleri ağza getirdi. Polisin ikna çabaları sırasında, M.O.'nun yanına yakını olduğunu söyleyen bir kadın geldi.
M.O., yanına gelen kadınla olay yerinden uzaklaşmak istedi. Ancak, polis tedavisinin yapılması ve ifadesine başvurulması için M.O.'yu bırakmak istemedi. Ancak, M.O., tedavi olmayı reddedip, polislere direndi. Daha sonra güçlükle ikna edilen M.O., yanındaki yakını ile polis tarafından evine götürülüp, bırakıldı. M.O.'nun göğsündeki bıçak yarasının hafif olduğu, evde kendisi tarafından pansuman yapıldığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

web tasarım
İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325