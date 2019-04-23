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Bıçakla kendisine zarar veren gence, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale

ADANA, () - ADANA'da, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Caner Y. (23), apartmanın bahçesinde kendisine bıçakla zarar vermeye başladı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen polis ve itfaiye ekipleri, bıçağı bırakması için ikna olmayan...

Bıçakla kendisine zarar veren gence, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale

ADANA, () - ADANA'da, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Caner Y. (23), apartmanın bahçesinde kendisine bıçakla zarar vermeye başladı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen polis ve itfaiye ekipleri, bıçağı bırakması için ikna olmayan Caner Y.'ye tazyikli su ve biber gazı sıkarak, müdahale etti.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Caner Y., apartmanın bahçesine girdi. Elindeki bıçakla kendisine zarar vermeye başlayan Caner Y.'yi görenler, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekibi, Caner Y.'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı. İkna çabaları sonuç vermeyince polis, olay yerine itfaiye ekibi istedi. Kısa zamanda gelen itfaiye görevlileri, Caner Y.'ye tazyikli su sıktı. Polis ise biber gazı sıkarak, genci etkisiz hale getirdi. Caner Y., daha sonra sağlık görevlilerince ambulansla Adana Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.

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